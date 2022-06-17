ب 20جنية بس اصنع تكييف بالمنزل بنفسك ستشعر انك في الاسكيمو وداعا لحرارة الطقس

يعتبر التكييف من وسائل الرفاهية خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ولكن بعض الأشخاص لا يتمكنون من شراء مكيفات في المنزل بهذه الأسعار الباهظة، ولكن يمكن اللجوء إلى الحلول المنزلية البسيطة والتي سوف تعطيك نفس الفاعلية، حيث تعتبر فكرة عمل المكيف في المنزل هي نفس فكرة عمل الثلاجة والتي تعتمد بشكل أساسي على غاز الفريون.

وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في اقل من دقيقة ووداعا لحر الصيف

أسهل طرق عمل تكييف بسيط في المنزل

تكييف الماء والملح

طريقة صنع هذا التكييف في المنزل لا تكون بسيطة كما يتوقع البعض، حيث أنه يعتمد بشكل أساسي على زجاجتين من البلاستيك.

وحوالي ملعقة كبيرة من الملح.

نضع في كل زجاجة معلقة واحدة من الملح، وفيما بعد تقوم بوضع الماء في الزجاجة.

كما أن الخطوة التي تكون في غاية الأهمية هو أن يتم وضع الزجاجات في المقابل أمام المروحة.

كما أنه من الممكن أن يتم تثبيتها على المروحة أو من على الخلف، وبهذا تكون صنعت تكييف في المنزل بابسط المكونات وأسهلها.

التكييف المحمول

حيث أنه من المعروف أن التكييف المحمول يحتاج إلى مروحة صغيرة، كما أنه لا بد أن تحضر مكعبات من الثلج وتستخدمها في الأمر، كما أنه تحتاج إلى قطع من الخشب وهذا تكون بديلا لغطاء الصندوق المخصص للثلج، والعديد من مسامير التثبيت.

وطريقة عمله كالتالي: