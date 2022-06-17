عروض ماك السعودية مختلفة هذا العام. حيث تعتبر مطاعم ماكدونالدز من أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية. وذلك لأن ماكدونالدز تحتل المرتبة الأولى بين مطاعم الوجبات السريعة في المملكة. حيث يفضل مواطني السعودية أيضًا مطاعم Mac نظرًا لجودة منتجاتها والخدمة الممتازة والاهتمام الدقيق بالعملاء والأطفال. نتيجة لذلك، يتزايد الطلب على مطاعم Mac في المملكة العربية السعودية يومًا بعد يوم. وفي هذا المقال نتعرف على عرض قائمة ماك في السعودية، حيث تتحدث السطور التالية عن مطعم ماك، والتعرف على أهم عروض ماك الجديدة.

عروض ماك السعودية

يمكن التعرف على منيو ماك في المملكة العربية السعودية للسندوتشات من خلال التعرف على أسعار عروض ماك السعودية التالية:

ساندوتش سبايسي ماك راب 8 ريال سعودي.

كما تتوفر شطيرة الفطر بـ 19 ريال سعودي.

19 ريال سعودي يكون سعر ساندوتش مكسيكي.

ومن جانب آخر، ساندوتش كلوب هاوس يكون بسعر 19 ريال سعودي.

والجدير بالذكر أن ساندوتش بيج ماك يكون بسعر 12 ريال سعودي.

أما ساندوتش جراند تشيكن سبيشال، يكون بسعر 16 ريال سعودي.

وبالمناسبة يكون سعر ساندوتش جراند تشيكن ديلوكس هو 16 ريال سعودي.

كما أن سندويش دجاج صغير لذيذ بسعر 8 ريال سعودي.

ومن جانب آخر، يكون سعر ساندوتش جراند تشيكن سبايسي هو 16 ريال سعودي.

أما ساندوتش بيج تاستي يكون بسعر 16 ريال سعودي.

ويكون 7 ريال سعودي، هو سعر دبل تشيز برجر.

أما ساندويتش ليتل بيج تاستي المكون من اللحم بسعر 7 ريال سعودي.

ومن جانب آخر، ساندوتش برجر دجاج يكون بمقابل 5 ريال سعودي.

ساندويتش برجر لحم، يكون بسعر بالريال السعودي.

سعر وجبات ماك السعودية في منيو 2022

عروض ماك السعودية لا تنتهي، حيث يكون هناك الكثير من العروض التي يقدمها مطعم مالك في كافة فروع السعودية التي يكون من بينها كل من:

وجبة ماك راب دجاج سعرها 12 ريال سعودي.

كما أن وجبة ماك راب تشيكن يكون سعرها 12 ريال سعودي.

14 ريال سعودي، هو سعر وجبة ميني اسيوي

كما أن وجبة تشكن بوكس ​يكون سعرها 59 ريال سعودي.

ومن جانب آخر، يكون سعر الوجبة على الدرج المشترك 59 ريال سعودي.

كما أن وجبة كلوب هاوس تكون بسعر 26 ريال سعودي.

وبالمناسبة، وجبة تشيكن مشروم يكون سعرها 26 ريال سعودي.

بخلاف ذلك، تكون وجبة جراند تشيكن سبيشال بسعر 23 بالريال السعودي.

كما تُباع وجبة Grand Chicken Spicy Meal بسعر 23 ريال سعودي.

وجبة كوارتر باوندر بالجبنة 23 ريال سعودي.

بخلاف ذلك، وجبة جراند تشيكن ديلوكس 23 ريال سعودي.

والجدير بالذكر، أن وجبة بيج ماك تشيكن تكون بسعر 20 ريال سعودي.

إلى جانب ذلك، وجبة ماك تشكن الحارة سعرها 20 ريال سعودي.

ومن جانب آخر، وجبة سبايسي ماك راب تشيكن بسعر 12 ريال سعودي.

كما أن وجبة ماك راب دجاج، يكون سعرها 12 ريال سعودي.

إلى جانب وجبة لحم بقري شهية بسعر 12 ريال سعودي

بخلاف ذلك، وجبة أطفال مكونة من 4 قطع دجاج ناجتس، إلى جانب بطاطس بسعر 12 ريال.

والجدير بالذكر، أن وجبة أطفال تشيز برجر تكون بسعر 11 ريال.

وجبة برجر دجاج للأطفال بسعر 12 ريال.

وفي النهاية، تم التعرف على أغلب عروض ماك السعودية، إلى جانب التعرف على غالبية الأسعار في الوجبات والسندوتشات لعام 2022.