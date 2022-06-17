نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل عروض اليوم من اسواق العثيم للاجهزة الكهربائية المنزلية في المقال التالي
تقدم أسواق العثيم العديد من ماركات الأجهزة الكهربائية المنزلية بتخفيضات تصل إلى 50% كما أنها تقدم لجميع عملائها الكرام بطاقات سنابل الخير.
التي يمكنك شرائها وإرسالها لمن تريد في الخير والتي يمكن الحصول عليها إلكترونيا أو من خلال الكاشير عند زيارة أي فرع من فروع العثيم في جميع أنحاء المملكة.
عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية المنزلية:
هناك الكثير من العروض والتخفيضات التي يتقدم بها هايبر العثيم لخدمات كبيرة على الأجهزة الكهربائيةفهيا بنا نتعرف سويا على معظم هذة الأجهزة وهذة الخصومات.
أسعار الأجهزة المنزلية في عثيم:
- متاح مكيف صحراوي مقدم من دوتس بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.
- متوفر مروحة مقدمة من كليك أون صندوق بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.
- يوجد مكيف كليكون بريسا صحراوي بسعر 319 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي.
- خصم على مروحة مقدمة من نيكاي إستاند 3×1 بحجم 16 بوصة بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.
- متواجد مروحة مقدمة من دوتس ستاند بحجم 42 بوصة بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي.
- متوفر طباخة أرز من كيون بسعة 1.8 لتر متوفرة باللون الأحمر بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.
- تخفيض على ميكروويف مقدم من كليك أون بسعة 20 لتر متوفر باللون الأبيض بسعر 259 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.
- خصم على محضر قهوة مقدم من بانيكس متوفرة باللون الأسود بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.
- متوفر سخان ساندويتش مقدم من بانيكس متوفر باللون الأسود بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي.
- خصم على مكنسة كهربائية مقدمة من كيون بسعة 18 لتر وبقوة 1400 وات بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 225 ريال سعودي.
- يوجد محضر طعام مقدم من جيباس 4×1 بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي.
- خصم كبير على براد ماء مقدم من شركة هومر حار وبارد بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 419 ريال سعودي.
- تخفيض على مكواة جي في سي بخار بسعة 3 لتر بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.
- متاح صانعة قهوة مقدمة من نيكاي 3×1 بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي.
- تخفيض كبير على عجانة كهربائية مقدمة من جي في سي بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي.
- متواجد كولين قدر ضغط كهربائي بسعة 10 لتر بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي.
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