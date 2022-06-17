حملة الراجحي للحج 1443 شروط وطريقة التسجيل عبر موقع مؤسسة الراجحي alrajhihaj.com

الراجحي يعلن عن حملة الراجحي للحج مجانية من خلال رابط إلكتروني يتم ن خلاله التسجيل في حملة الراجحي للحج، ويتم هذا من خلال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، ويعد الحج هو الركن الخامس في الدين الإسلامي وهو فريضة على كل مسلم بالغ عاقل قادر، أي يمتلك الأموال التي تمكنه من السفر وأداء كل المناسك والعودة إلى الوطن مرة ثانية، وتعد زيارة بيت الله الحرام أمنية عند كل مسلمين العالم سواء داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو خارجها، ولهذا فقد قام الراجحي بتقديم حملة الراجحي للحج مجانًا، اليكم في السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل.

حملة الراجحي للحج

وفقا للدور العظيم التي تقوم به مؤسسة الراجحي الخيرية في السعودية، تشمل تقديم الكثير من المساعدات إلى فئات مختلفة من الشعب السعودي، تقدم مؤسسة الراجحي فرص حج لكل المواطنين داخل الأراضي السعودية مجانا تماما، دون أي مقابل مادي لغير القادرين.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج 1443

للتسجيل في حملة الراجحي للحج بصورة مجانية، يجب اتباع عدد من الخطوات المختلفة، والتي تتمثل في التالي:

ادخل على موقع مؤسسة الراجحي بالضغط على رابط الراجحي الالكتروني https://alrajhihaj.com/

اكتب رقم الهوية الوطنية ورقم هاتف خاص بالمتقدم.

ثم اضغط أيقونة تسجيل الدخول، ثم اضغط أيقونة تسجيل حملة الراجحي المجانية للحج.

اختر المنطقة التي تسكن فيها كما مسجل في بطاقة الهوية الوطنية.

بعدها اضغط قبول جميع الشروط والأحكام.

ثم اضغط أيقونة إرسال، وبذلك يخضع الطلب للفحص حيث القبول أو الرفض.

شروط حملة حج الراجحي المجانية للمواطنين 1443

عدم وجود قدرة مالية أو ما يثبت ذلك لدى المتقدم.

أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

أن يبلغ المتقدم 25 عام وما أكبر من ذلك، وأن يتخطى سن المرافق 18 عام.

عدم أداء فريضة الحج سابقا.

وجود رقم هاتف لصاحب الطلب.

أن تقدم المرأة محرم وتثبت درجة القرابة.

كما أتاحت مؤسسة الراجحي فرصة الحج المجاني للمغتربين المقيمين في السعودية، بشرط الشهادة له بحسن السير والسلوك، وحصوله على إقامة سارية وعدم الإدارة في أي قضايا جنائية سابقا.