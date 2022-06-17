التأمينات الاجتماعية السعودية تسجيل دخول ورقم التواصل

التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول، حيث تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية هي أحد الهيئات الهامة والمسؤولة عن تفعيل نظام التأمينات الاجتماعية، الذي بدوره يعمل علي تقديم نموذج من نماذج التكافل الاجتماعي للمواطنين المتواجدين داخل الأراضي السُّعُودية من الأفراد التي تعمل في القطاع الخاص أو ممن يعملون على مادة الأجور بالقطاع العام، كما يهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وأسرهم التابعة لهم بعد أن يتم تقاعدهم وليس لديهم قدرة على العمل مرة أخرى، وحتي يستطيع كل فرد أن يستفيد من خِدْمَات منصة التأمينات الاجتماعية يجب الدخول للموقع الإلكتروني الخاص به، وسوف نوفر لكم رابط التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول.

التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول

وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل دخول المنصة بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب القيام بالدخول لموقع التأمينات الاجتماعية: تسجيل دخول.

من أعلي قائمة خِدْمَات الموقع يجب النقر إلي أيقونة تسجيل الدخول.

النقر علي تبويب دخول مشترك.

تطلب منصة التأمينات الاجتماعية تسجيل بعض البيانات الأساسية ومنها رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وكتابة رَقَم المرور وتأكيد كلمة المرور مرة أخري.

إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لذلك.

التأكد من صحة البيانات المسجلة في منصة التأمينات.

الموافقة علي جميع الشروط والأحكام الذي تخص التسجيل بالمنصة.

النقر علي تأكيد التسجيل في التأمينات.

طرق التواصل مع التأمينات الاجتماعية

وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة طرق تساعد علي إمكانية التواصل السريع مع التأمينات بغرض تقديم الاستفسارات المتنوعة لكل مستفيد علي حده، وتقوم المؤسسة بالرد علي جميع الأسئلة والاقتراحات التي تصل إليها في أي وقت علي مدار اليوم، ومن طرق التواصل مع المؤسسة ما يلي:

رَقَم الاتصال المجاني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: 3344 124 800.

رَقَم هاتف المؤسسة: 8087777-11-966.

رَقَم تواصل الفاكس: 966112668900+.

التواصل عبر حساب مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنصة توتير عن طريق حساب العناية بالعملاء.

وعبر هذه الطرق يمكن التواصل خلال أوقات العمل الرسمية التي تبدأ من يوم الأحد حتي يوم الخميس من كل أسبوع، بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الرابعة عصراً.