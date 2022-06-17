منصة مدد تسجيل دخول حماية وتنظيم الأجور mudad

منصة مدد تسجيل دخول، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الإلكترونية الهامة بالمملكة العربية السُّعُودية، قد تم توفيرها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعمل المنصة علي رِقابة المنشآت بواسطة رِقابة حماية الأجور وحماية العمل علي توثيق العقود، وذلك بغرض تطبيق كافة الأنظمة المحددة بين كل مؤسسات قطاع العمل الخاص التي تعمل داخل الأراضي السُّعُودية، وتعمل منصة مدد علي حماية حقوق جميع العاملين فيها عن طريق حماية الأجور والرواتب التي يحصلون عليها وفق الأنظمة وقوانين العمل المتفق عليها من جانب وزارة الموارد البشرية، ويتم الاستفادة من الخِدْمَات بواسطة التسجيل في منصة مدد الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط منصة مدد تسجيل دخول.

منصة مدد تسجيل دخول

حتي يتم الاستفادة من خِدْمَات منصة مدد الخاصة بحماية الأجور والمرتبطة بتنظيم الرواتب، يجب تسجيل الدخول إلى منصة مدد، ويتم ذلك بواسطة خطوات الدخول التالية:

النقر للدخول مباشرة إلى رابط المنصة الإلكترونية من الرابط التالي: منصة مدد.

يجب إدخال اسم المستخدم أو رَقَم الهُوِيَّة في المكان المخصص لذلك.

إدخال كلمة المرور في المكان المحدد لذلك.

النقر علي تبويب دخول.

وبواسطة هذه الخطوات يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدد والحصول علي خِدْمَات تخص حماية وتنظيم الأجور في أي وقت علي مدار اليوم لجميع قطاعات العمل داخل المملكة العربية السُّعُودية.

خِدْمَات منصة مدد الإلكترونية

توفر منصة مُدد لحماية وتنظيم الأجور خِدْمَات عدّة يبحث عنها عدد كبير من مواطني المملكة ويبحث عنها عدد من قطاعات العمل التي تعمل داخل الأراضي السُّعُودية، ومن أبرز خِدْمَات منصة مدد ما يلي: