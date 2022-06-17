العالم اليوم - هجوم إلكتروني على منتدى سان بطرسبرغ.. وبوتن يؤجل كلمته

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يونيو 2022 01:18 مساءً - أعلن الكرملين، الجمعة، أن هجوما إلكترونيا تسبب في تأجيل كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أمام منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن المنتدى المهم تعرض لهجوم إلكتروني، مما أجبر بوتن على تأجيل كلمة مقررة لمدة ساعة. وتابع بيسكوف في اتصال مع الصحفيين، إن المتخصصين يعملون على حل المشكلة.

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