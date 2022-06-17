50 ألف ريال بدون موافقة الكفيل بفترة سداد ميسرة بلا تحويل الراتب عبر إمكان الراجحي

أحصل الآن على مبلغ 50 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث أمتاز التمويل من الشركة بتوفير فترة سداد ميسرة للجميع حتى 60 شهر بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية كما أمتاز التمويل الشخصي الميسر بأنه يتفق بشكل كامل مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية كذلك نجحت الشركة في توفير التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل وغيرها من المزايا المتاحة عند التقديم بشروط وضوابط معلنة بالشركة حيث يتم التقديم عبر تطبيق الجوال للحصول على تمويل شخصي بالتقسيط الشهري بموافقة فورية بدون تحويل الراتب وبدون كفيل غارم عبر تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي السعودي.

جميع الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي عبر إمكان الراجحي

وفر مصرف الراجحي السعودي تمويل شركة إمكان الميسر للمواطنين السعوديين في المملكة بدون موافقة الكفيل الغارم بمبلغ تمويل يتراوح من 2000 ريال سعودي حتى 100,000 ريال سعودي كذلك بدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين تحت ضوابط وشروط ميسرة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل الميسر الذي يمتاز بالسيولة النقدية حتى خمسون ألف ريال سعودي توفير دخل ثابت شهري يساوي 4000 ريال سعودي.

كذلك التمويل الشخصي الميسر لجميع المواطنين السعوديين بشرط توفير سجل ائتماني مناسب عند التقديم الإلكتروني على هذا التمويل.

لابد أن يكون المتقدمين يتراوح أعمارهم من 25 عام على الأقل حتى 60 عام بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

إيضًا التمويل الشخصي الميسر يحتاج توفير من العاملين في القطاع الخاص فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر فقط لا غير.

المزايا المتاحة عند التقديم على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان