طريقة تحضير طاجن بامية باللحم الضاني بطريقة احترافية وسهلة

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طاجن البامية باللحمة من الأكلات المصرية الشهيرة التي لا يتم الاستغناء عنها في جميع العزائم والتي يتم تحضيرها خصيصا في عيد الأضحى المبارك باللحمة الضأن. ويمكن تحضيرها باللحمة البقري وتقدم مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية هناك انواع كثيره ايضا وطرق متعدده لطهي مثل هذه الانواع من الباميه طاجن برام البامية باللحم الضأن تعتبر البامية من الأكلات الشعبية المصريه التي عرفت من قديم الزمن وللبميه انواع طهي كثيره فمنها ما يتم طبخها كما هي وتسمى بالباميه الويكا ومنها ايضا ما يتم عملها طاجن مع اللحم فهي بيننا نتعرف سويا على طريقه اعدادها: مكونات تحضير طاجن بامية باللحمة الضان: كيلو من البامية المقمعة. كيلو من اللحم الضأن. 2 كوب كبير من عصير الطماطم. 2 بصلة متوسطة مقطعة قطع صغيرة. 2 من الفلفل الأخضر الحار. 2 ملعقة صغيرة من الملح. 2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. معلق صغيرة من السبع بهارات. 5 من ورق اللورى. فصين من الحبهان. فص من المستكة. ملعقة كبيرة من السمنة البلدي. طريقة تحضير طاجن بامية باللحمة الضأن: نقوم بإحضار إناء عميق نضع فيه كمية من الماء وورق اللورى والحبهان.

ثم نضيف لها حبة من الطماطم وبصلة ومستكة ونرفعه على النار ونتركه ليغلي جيدا.

نضيف اللحمة الضأن إلى الماء المغلي ونتركها لمدة ساعة لتنضج.

بعد ذلك نضيف إليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح.

في إناء عميق أخر نرفعه على النار ثم نضيف له ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

ثم نضيف إليها البصل المقطع والفلفل الأخضر الحار ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الكزبرة الجافة ثم نضيف لها عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود.

ونضيف السبع بهارات ونترك عصير الطماطم ليتم تسبيكه جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة البامية ونضيف لها كوب كبير من شوربة اللحمة الضأن ونترك البامية تنضج جيدا.

ثم نقوم بإحضار طاجن فخار كبير نضيف فيه البامية واللحمة.

نقوم بإشعال الشواية فقط وندخل الطاجن تحت الشوية لمدة ربع ساعة ليأخذ لونا جميلا.

تقدم البامية مع الأرز بالشعرية أو العيش والمخلل. مقادير تحضير طاجن البامية باللحمة: كوب إلا ربع من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كيلو من اللحمة البقري مقطعة إلي مكعبات صغيرة.

بصلة متوسطة مفرومة.

5 فصوص من الثوم المفروم.

2 كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

كيلو من البامية.

ملعقة ونصف كبيرة من الكزبرة المطحونة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير طاجن بامية باللحم الضاني بطريقة احترافية وسهلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير طاجن بامية باللحم الضاني بطريقة احترافية وسهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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