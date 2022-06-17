نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم خصم من 20 وحتي 60% على جميع المنتجات خلال شهر يونيو 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم متجددة بشكل يتناسب كثيرًا مع احتياجات العملاء، حيث تحرص الشركة على توفير أفضل وأجود السلع والمنتجات في مختلف المناسبات، وذلك حتى يتمكن العميل من الشراء في أي وقت يتناسب معه، ومن خلال موقعنا نقدم أدق التفاصيل المتعلقة بالعروض المميزة التي تقدمها أسواق عبدالله العثيم، وذلك مع طرح الأسعار المعروضة بها في جميع فروع أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية.
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عروض العثيم الاثنين
لقد اعتادت شركة أسواق العثيم لتجارة التجزئة على عمل عروض ضخمة على كل ما تعرضه من أفضل السلع في العالم، وأيضا تتنوع أسواق العثيم في طرح عروضها حيث أن هناك عملاء يبحثون عن العروض الشهرية، وهناك من يختار العروض الأسبوعية أو اليومية حسب رغبته في التسوق.
كما أن أسواق عبدالله العثيم تقدم عروضها على كل المواد والسلع الغذائية سواء أطعمة طازجة أو أطعمة محفوظة، وتكون هناك عروض خاصة جدا على المواد الغذائية في المناسبات المميزة مثل شهر رمضان المعظم وعيد الفطر وعيد الأضحى.
بالإضافة إلى ذلك تقدم أسواق العثيم عروض كبرى على كل الأدوات المنزلية والمفروشات المنزلية والسجاد، كما توجد أيضًا عروض خاصة جدا للشباب المقبلين على الزواج، والذين يجهزون منازلهم من مختلف الأجهزة المنزلية الحديثة.
تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية
- احصل من العثيم السعودية على سعر الكيلو جرام من الخيار الطازج بسعر 2.75 ريال سعودي بعد الخصم.
- كما يمكنك الحصول من أسواق عبدالله العثيم على دجاج دو مجمد مقدار العبوة 10 في 1100 جرام بسعر لا يقاوم 201.00 ريال سعودي.
- خصومات العثيم السعودية على غلاية الماء من نوع ايفا بسعر 50 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 79 ريال سعودي.
- خصومات هايبر العثيم السعودي على
- معجون طماطم السعودية مقدار العبوة عدد 8 في 135 جرام بسعر مذهل 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم السعودية على مقدار 20 جرام من القهوة الكلاسيك من نوع على كافيه عدد العبوة 30 كيس مع عدد 10 أكياس مجانًا يكون بسعر 24.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم خصم من 20 وحتي 60% على جميع المنتجات خلال شهر يونيو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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