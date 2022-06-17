نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتين لشحن شدات ببجي 2022 للموسم الجديد مضمونين 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الخطوات الصحيحة والسريعة في شحن شدات ببجي حتى يتمكن الشخص من لعب هذه اللعبة على تطبيق pubg mobile والوصول إلى منصة الفوز، ولعبة ببجي تقوم بالكثير من التحديثات ومع كل تحديث جديد للعبة تزداد الإثارة والتشويق، وآخر تحديث لهذه اللعبة أضاف الكثير من الأسلحة الجديدة التي يحتاج إليها اللاعب من خلال عملية الشحن في ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل والرابط الخاص بالشحن

يوجد أكثر من طريقة للمساعدة في شحن شدات ببجي موبايل، ولكن من أفضل الطرق لعملية شحن الشدات من خلال الموقع الرسمي الخاص باللعبة وهذه هي الطريقة المضمونة، والطريقة هي:

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي ويمكنك البحث عن كلمة Midasbuy.

وبعد ذلك القيام بتسجيل الدخول.

ثم تحديد عدد الشدات المطلوب شحنها في لعبة ببجي.

وبعد ذلك نقوم بكتابة رقم ID الخاص بصاحب الحساب.

والقيام بتحديد وسيلة الدفع المفضلة عند اللاعب والسهلة بالنسبة له.

وفي النهاية يجب الدخول على اللعبة حتى نعرف عدد الشدات التي قد تم شحنها وتوجد الآن في حسابك.

طريقة شحن PUB MOBILE من خلال بطاقات جوجل بلاي

تعتبر عملية شحن شدات ببجي موبايل عن طريق بطاقات PUBG MOBILE وذلك لأنها من الطرق السهلة التي يستطيع الكثير من محبي هذه اللعبة الشحن على هذه الطريقة، وهذه الطريقة عبارة عن:

أولاً الدخول على الإعدادات التي توجد في اللعبة.

وبعد ذلك القيام بالضغط على شحن الشدات.

ثم اختيار طريقة الدفع وهي طريقة Google play.

ثم بعد ذلك اختيار عدد شدات ببجي المطلوب شراؤها.

فتح الحساب الخاص بك والتأكد أن الشدات المشحونة قد وصلت إلى الحساب.

حتى تتمكن من الفوز في لعبة ببجي يجب عليك معرفة قواعد وتعليمات اللعبة بشكل جيد، حيث تتكون لعبة ببجي من 1000 لاعب وكل لاعب منهم يرغب في قتل الآخر وذلك باستخدام الأسلحة التي يحصل اللاعب عليها من عمليات الشحن أو من خلال جمعها من على الجزيرة.

وتعتبر الأسلحة هي أهم وأكثر الأشياء التي يتم استخدامها في اللعبة حتى يفوز اللاعب، ويجب أيضاً عدم الهبوط من الطائرة بشكل سريع قبل مراجعة الخريطة بشكل جيد ومستمر، وأيضاً عدم ركوب أي سيارة مكشوفة لوقت كبير.