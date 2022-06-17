رئيسة النواب البحرينى تؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلمانى مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل، أهمية استثمار الإرادة المشتركة بين مجلس النواب وممثلى الكونجرس الأمريكى، بالسعى لتنمية علاقات التعاون والتنسيق البرلمانى، والتحرك لتطويرها، والبناء على ما يجمع البلدين من تحالف استراتيجى، وعلاقات ثيقة.





جاء ذلك خلال لقاء رئيسة النواب البحرينى والوفد البرلمانى المرافق، مع السيناتور جيمس ريتش عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الجمعة. وأكدت زينل، أن المرحلة الراهنة تتوفر فيها كل المقومات لتعزيز التقارب البرلمانى بين مجلس النواب والكونجرس الأمريكى، والسعى لتوسعة أطر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الحكومية فى البلدين، لتنمية الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادى، ورفع مستوى التبادل التجارى. من جانبه، أكد السيناتور جيمس ريتش أهمية التعاون بين البلدين، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، والآثار التى تركتها جائحة كورونا، والتى تتطلب المزيد من التعاون بين البحرين وأمريكا كبلدين صديقين، فى تجاوز التحديات المرتبطة بالغذاء والصحة والطاقة.

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