المبعوث الروسى لسوريا: 18 ألف مسلح يتواجدون فى منطقة إدلب

جدة - نرمين السيد - وأوضح لافرينتيف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة - "يوجد فى إدلب، من بين 18 ألف مسلح، نحو 11 ألفا و500 مسلح من المعارضة المعتدلة، فيما لا يزال هناك 6 آلاف و500 مسلح من المتشددين الذين لا يجوز بقاؤهم فى تلك المنطقة".
وأشار المبعوث الروسى، إلى انخفاض كبير فى وتيرة ضربات القوات الجوية الروسية على مناطق سيطرة المعارضة السورية، حيث يٌجرى تحسن واستقرار فى الوضع.
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