القوات المسلحة البريطانية: روسيا خسرت الحرب فى أوكرانيا استراتيجيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأدميرال رداكين حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خسر 25% من القوة البرية لروسيا مقابل تحقيق مكاسب "ضئيلة" فقط، مشيرا إلى أن روسيا تنفد من الجنود والصواريخ المتقدمة ولن تتمكن أبدا من الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل.
وقال قائد القوات المسلحة البريطانية، إن "هذا خطأ فادح من قبل روسيا، لقد خسرت استراتيجيا بالفعل"، لافتا إلى أن "الناتو أقوى، فنلندا والسويد تسعيان إلى الانضمام".
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