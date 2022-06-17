نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي المهن التي يسمح لهم بدخول البحرين بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي المهن والأشخاص المسموح لهم الدخول إلي دولة البحرين, قد أوضحت وزارة الداخلية البحرينية الأشخاص والفئات المسموح لهم أن يدخلون إلي دولة البحرين والحصول علي تأشيراتها سواء كانت سياحية أو للعمل, فإذا كنت من الأشخاص التي تريد الذهاب إلي دولة البحرين وتبحث عن من هم الأشخاص والفئات المسموح لهم السفر إلى دولة البحرين فيجب عليك أن تكمل قراءة وإكمال هذا المقال, ويرجع رغبة العديد الأشخاص إلي السفر إلي دولة البحرين نظراً لأنها من الدول التي تكون مقصد للعمل نظراً للخير الكثير الذي يتواجد بها, كما أنها توجد بها العديد من الأماكن السياحية التي تكون مقصد لكثير من الأشخاص للتنزه والسفر.

الفئات المسموح لهم السفر إلي دولة البحرين

أعلنت الإدارة العامة للجوازات في مملكة البحرين أنه لن يسمح بدخول الأشخاص القادمين من الدول الموجودة في القائمة المحظورة.

الأشخاص الحاملين للجنسية البحرينية الموجودين خراج الأراضي البحرينية.

مواطنين دول الخليج العربي يسمح لهم بالدخول دون الحصول علي تأشيرة, وأسماء بعض دول الخليج العربي هم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان.

من يسافر إلى دولة البحرين ويكون مؤهل للحصول علي التأشيرة.

من لديه جواز سفر ساري الصلاحية ويوجد به تأشيرة دخول مملكة البحرين.

من ينتمي إلي القوات العسكرية.

من ينتمي إلي طواقم الطائرات.

المهن التشغيلية المسموح لهم الدخول إلي الأراضي البحرينية

هناك بعض المهن التشغيلية المسموح لهم بالدخول إلي الأراضي البحرينية.

المهن التشغيلية التي تنتمي إلي الأمور الأكاديمية.

المهن الإدارية, والتي لابد أن يقوم بإحضار ما يثبت ذلك.

جميع المهن الحرة.

المهن الخاصة بالعمل.

البوابة الإلكترونية الحكومية البحرينية

يستطيع الأشخاص المتواجدين داخل أو خارج المملكة البحرينية أن يقوم بالدخول علي موقع البوابة الإلكترونية الحكومية البحرينية واستخدام كل الخدمات التي يوفرها الموقع, ويتميز موقع البوابة الإلكترونية الحكومية البحرينية بأنه مصمم بطريقة تسهل علي الأشخاص الاستفادة من الخدمات التي يتم توفرها عليه, وتعتبر البوابة الإلكترونية الحكومية البحرينية هي احدي اهم المواقع الكوية داخل دولة البحرين نظراً لكل الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي يتم تقديمها عبر هذه البوابة.