نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة التقاعد 2022 الكويت 3000 دينار لكل متقاعد هنا الموعد وكم زيادة المعاشات التقاعدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل أصحاب المعاشات المتقاعدين في الكويت عن منحة التقاعد 2022 الكويت، فقد أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد انتهاء إجراءات القانون الخاص بتقديم منحة 3000 دينار للمتقاعدين، وقد تم اعتماد القانون بتوجيهات مباركة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق على منح أصحاب المعاشات التقاعدية منحة 3000 دينار تصرف لمرة واحدة، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة المعاشات التقاعدية في الكويت اعتباراً من 01\8\2023.

تحرص الحكومة في دولة الكويت بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على توفير الدعم اللازم للمتقاعدين، وتعمل على تقديم كامل الدعم لهم لذلك لا تتوانى لحظة في تفعيل قوانين وحزمة إجراءات تصب في صالحهم، وآخر هذه القرارات هو قرار منحة 3000 دينار لكل متقاعد مستحق للمعاش أو من ينوب عنه في حالة وفاته، وقد أوضح وزير المالية أنه يجري الآن التنسيق مع البنوك على إجراءات الصرف، لذلك نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز موعد صرف منحة التقاعد 2022 الكويت وما هي الفئات المستحقة للدعم بالإضافة إلى الزيادات المقررة على معاش التقاعد وموعد الصرف.

منحة التقاعد 2022 الكويت

أوضح وزير المالية الكويتي أن موعد صرف منحة التقاعد الكويت 2022 لأصحاب المعاشات التقاعدية “منحة 3000 دينار” سيكون الأسبوع المقبل بعد التنسيق من البنوك على طريقة وإجراءات الصرف. كما شمل القانون أيضاً زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة بدايةً من الأول من أغسطس 2023 بواقع 20 دينار شهرياً، وتزاد المعاشات في الأول من أغسطس 2022 بواقع 30 دينار شهرياً. وهذا يعكس حرص القيادة في الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد. على توفير الدعم اللازم لكل الشعب الكويتي وبالخصوص أصحاب المعاشات التقاعدية.

منحة 3000 دينار كويتي للمتقاعدين

تمنح منحة 3000 دينار لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم والفعالة أنصبتهم بالتساوي. ففي حال كان المستحق الفعلي للمعاش متوفي تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه بالتساوي. وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق بالإجماع على مشروع القانون الخاص بصرف منحة الكويت 2022 منحة 3000 دينار.

كم زيادة المعاشات التقاعدية

تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية 20 دينار كل شهر وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس 2023. ويستثنى من ذلك زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 دينار كل شهر بدايةً من الأول من أغسطس 2022.