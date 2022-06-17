نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات الحصول علي الإحصائيات والبيانات الشرطية من شرطة إمارة الشارقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقدم للحصول علي الإحصائيات والبيانات الشرطية لإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة, وهذه هي احدي الخدمات الإلكترونية التي تقوم شرطة إمارة الشارقة بتقديمها إلي الأشخاص المقيمين داخل إمارة الشارقة, حيث يتم تعريف هذه الخدمة الإلكترونية بأنها خدمة يتم تقديمها إلي أي أحد حتي وإذا كان طالب هذه الخدمة مؤسسات كالجهات الحكومية أو الأفراد كالطلاب و الباحثين, حيث يتم مدهم بالإحصائيات و البيانات الجنائية و المرورية بإمارة الشارقة وفق لسياسة أمن المعلومات, والذي يميز هذه الخدمة الإلكترونية أنه يتم الحصول عليها دون دفع أي رسوم أو مبالغ مالية, ويتم الحصول عليها من القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة.

الخطوات الإلكترونية للحصول على الإحصائيات والبيانات الشرطية من شرطة إمارة الشارقة

أوضح الموقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة الخطوات الإلكترونية التي يجب أن يتبعها الأشخاص من أجل الحصول علي الإحصائيات والبيانات الشرطية لاستخدامها في ينفعهم وذلك وفقاً لسياسة أمن المعلومات الإماراتي.

الدخول علي موقع القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة.

يتم الضغط علي أيقونة الخدمات.

بعد ذلك سيظهر لك مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها ولكنك ستقوم بالضغط علي الخدمات العامة ومنها تقوم باختيار الخدمة الإلكترونية الإحصائيات والبيانات الشرطية.

ملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة علي الموقع لكي يتم استكمال عملية الحصول على الخدمة بطريقة صحيحة.

الأوراق المطلوبة للحصول علي خدمة الإحصائيات والبيانات الشرطية لإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

عند التقدم للحصول علي هذه الخدمة يجب توفير أوراق ومستندات هامة حتي يمكنك الاستفادة منها بطريقة صحيحة.

إذا كانت المتقدم للحصول علي هذه الخدمة جهة حكومية لابد أن تقوم بإحضار كتاب رسمي بذلك. إذا كان طالب الخدمة باحث أو طالب فيجب أن يقوم بإحضار كتاب تسهيل مهمة باحث.

طرق الحصول علي خدمة الإحصائيات والبيانات الشرطية لإمارة الشارقة

هناك طريقتين يمكن الحصول منها علي خدمة الإحصائيات والبيانات الشرطية لإمارة الشارقة, وهاتين الطريقين هما.