نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي تأشيرة سفر إلي دولة البحرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروك السفر إلي دولة البحرين, بعد جائحة كورونا قامت معظم الدول في العالم العربي والعالم أجمع بوضع شروط وضوابط تحدد كيفية استقبال الوافدين إلي أراضيها, وذلك حتي يتثنى إلي الأشخاص الاطلاع عليها إذا كانوا يريدون الذهاب إلي دولة ما, لهذا قامت الحكومة البحرينية بوضع شروط وضوابط تحدد من يمكنهم أن يتقدموا بالحصول علي تأشيرة السفر إلي دولة البحرين, وهذه الشروط تم وضعها بعد جائحة كورونا والتي من خلال هذه الشروط يتم حفظ سلامة وصحة الأشخاص المسافرين والأشخاص المقيمين داخل دولة البحرين.

شروط السفر إلي دولة البحرين

إذا كنت من الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلي دولة البحرين والحصول علي تأشيرة سفر إليها وذلك للعمل أو السياحة فيجب عليك أن تقوم بقراءة كل الشروط والضوابط التي تخص المسافرين إلي الكويت.

أن يقوم الشخص المسافر بإجراء فحص فيروس كورونا والذي يسمي بفحص PCR وذلك بمجرد وصول الشخص إلي مطار البحرين. أن يقوم الأشخاص بحجز الحجر الصحي الإجباري علي الأشخاص الذاهبين إلي البحرين. أن يقوم الشخص الذي تحصل علي لقاح كورونا مرتين ومضي علي حصوله علي أخر جرعة أكثر ثلاث اشهر أن يقوم بأخذ جرعة ثلاثة. إذا كان المسافر لم يصل عمره إلي ستة عشر عاماً فلابد أن يكون قد حصل علي جرعتين من لقاح كورونا. أما إذا الشخص أقل من اثني عشر عاماً فلابد أن يكون معه أو يملك تامين طبي ضد فيروس كورونا بغض النظر عن اللقاح الذي تحصل عليه. أما العمالة المنزلية فلابد أن يكون قد حصلوا علي لقاح كورونا أيضاً.

الاستعلام عن حالة تأشيرة سفر إلي البحرين

يمكن أن يقوم الأشخاص الذين لديهم تأشيرة سفر إلي دولة البحرين أن يقوموا بالاستعلام عن حالة التأشيرة الخاصة بهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية البحرينية