جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون بالجيش وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية: "إنه تجرى حاليا عمليات مطاردة فلول العدو الإرهابى فى منطقة متبان بإقليم هيران، حيث يسعى الجيش الصومالى إلى القضاء على للخلايا المتطرفة من كافة أرجاء البلاد وحماية المدنيين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الصومالى يتصدى لهجوم إرهابى بإقليم هيران وسط البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.