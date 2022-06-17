اغتيال 3 فلسطينيين فى جنين

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن القوة تسللت إلى الحى الشرقى من مدينة "جنين"، وأطلقت وابلا من الرصاص الحى باتجاه السيارة التى كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.
والشهداء الثلاثة، هم يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم حنين، وليث صلاح ابو سرور (24 عاما)، وهو شقيق الشهيد علاء ابو سرور من جنين.
واندلعت مواجهات عنيفة اندلعت فى المكان أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية صوب الشبان ما أدى إلى إصابة 10 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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