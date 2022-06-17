العالم اليوم - إشارة قوية لروسيا.. ماكرون: أوكرانيا تنتمي للعائلة الأوروبية

انتم الان تتابعون خبر إشارة قوية لروسيا.. ماكرون: أوكرانيا تنتمي للعائلة الأوروبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يونيو 2022 11:15 صباحاً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن دور فرنسا هو مساعدة أوكرانيا، لكن مع الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مع روسيا.

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية لقناة "بي اف ام"، عرضت الجمعة: أوكرانيا تنتمي الى العائلة الأوروبية وهذه إشارة قوية نرسلها لروسيا، ندعم أوكرانيا وسنقدم كل ما بوسعنا لتحقيق النصر.

وأكد ماكرون على أنه لا يمكن استمرار المحادثات في الوقت الحالي بسبب استمرار المعارك في دونباس.

وقال ماكرون الخميس، أثناء زيارته لكييف: "إن أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت ستقبل أو لا تقبل تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا فيما يتعلق بإنهاء الحرب".

وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الخميس أوكرانيا حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدوداً.

وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قد كرر القول إن بلاده لن تقبل التنازل عن أي من أراضيها نتيجة العمليات العسكرية الروسية.

أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

من ناحية ثانية، من المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية اليوم توصية بقبول ملف ترشح أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ولا تعدّ هذه التوصية ملزمة، إذ يحتاج اعتمادُها إلى قرار بالإجماع من قادة الاتحاد، وذلك في قمتهم المرتقبة يومي 23 و24 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

يأتي ذلك بينما ما تزال الدول الأعضاء منقسمة بشأن هذا الترشيح.