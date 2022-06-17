واشنطن تندد بالتصريحات المسيئة للنبى محمد فى الهند

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "ندين التصريحات المسيئة التى أدلى بها اثنان من مسؤولى بهاراتيا جاناتا، ونرحب بإدانة الحزب لهذه التصريحات علنا".
وأضاف المتحدث الأمريكى: "نتحاور بانتظام على مستوى عال مع الحكومة الهندية على حقوق الإنسان، بما فى ذلك حرية الدين، أو المعتقد ونشجع الهند على تعزيز احترام حقوق الإنسان".
ويأتى تعليق الإدارة الأمريكية بعد موجة من الغضب شهدتها دول العالم الإسلامى بسبب تصريحات مسيئة للنبى محمد، أطلقتها المتحدثة باسم الحزب الحاكم فى الهند، نوبور شارما، خلال برنامج تلفزيونى.
فيما أصدر الحرب الهندى قرارًا، الأحد الماضى، بتعليق عضوية المتحدثة باسم الحزب، مؤكدًا فى بيانٍ أنه "يحترم كل الديانات".
كذلك، أدلى المسؤول المكلف الإعلام فى حزب بهاراتيا جاناتا، نافين جيندال، بتصريح مسيئ النبى محمد، عبر تويتر، لكنه حذفه لاحقًا، وتم فصل جيندال من الحزب.
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