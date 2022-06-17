فوجيان.. الصين تطلق ثالث حاملة طائرات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس" عن التلفزيون الصينى الرسمى "سى جى تى فى"، فقد أطلق على حاملة الطائرات الجديدة اسم "فوجيان"، تيمنًا باسم مقاطعة صينية، مضيفة أن هذه الحاملة هى الثانية التى تبنى كليًا فى الصين، وأكثر تطورًا عن الحاملتين السابقتين.

ومن المقرر أن تُسلم الحاملة الجديدة إلى القوات البحرية الصينية بعد إجراء تجارب عدة فى البحر.