العالم اليوم - نصائح تساعد أطفالك على التنعم بنوم هانئ

انتم الان تتابعون خبر نصائح تساعد أطفالك على التنعم بنوم هانئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يونيو 2022 10:18 صباحاً - مع بداية فصل الصيف، يجب أن يكون الآباء على دراية كاملة بكيفية الحفاظ على سلامة أطفالهم، لاسيما في الليل حيث يواجه الأطفال الصغار والرضع صعوبة في النوم عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إنه يجب عليك إبقاء طفلك الذي لم يبلغ ستة أشهر بعد، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة في جميع الأوقات، بينما يجب أن يبقى الأطفال الأكبر سناً في الظل بين الساعة 11 صباحاً و3 مساءً على الأقل.

وأضافت: يجب وضع كريم الشمس على بشرتهم والتأكد من أنهم يرتدون قبعة واسعة الحواف في جميع الأوقات، لأن حروق الشمس بالغة السوء على جلدهم.

من جانبها، قالت خبيرة النوم لوسي شريمبتون: "ينام الأطفال جيداً في غرفة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، ولكن في الطقس الدافئ، قد يكون من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الغرفة كذلك".

ولفتت شريمبتون إلى أن هناك عدة نصائح للحفاظ على الأطفال آمنين في درجات الحرارة المرتفعة ليلاً، حيث يجب الحفاظ على ملابس خفيفة للطفل في حال كانت درجة الحرارة أكثر من 25 درجة.

وأضافت: يجب الالتزام بقياس درجة حرارة طفلك بانتظام، فإذا كان الوجه أكثر احمراراً من المعتاد أو كان يعاني من طفح جلدي أو لاحظت سرعة التنفس، فقد تكون هذه علامات على ارتفاع درجة الحرارة.

ولفتت شريمبتون إلى أن الاستحمام بماء أكثر برودة من المعتاد قبل النوم سينعش بشرة الطفل أكثر، بالإضافة إلى أن استخدام الملاءات القطنية أفضل بكثير من الأغطية المقاومة للماء لأنها تحمل الحرارة وستتسبب في تعرق طفلك.

وأكملت قائلة: يمكنك وضع زجاجات من الماء المجمد في غرفة طفلك، سوف يساعدك ذلك في تبريد الهواء أسرع، مضيفة: إذا لم تتمكن من الحفاظ على برودة طفلك في غرفته الخاصة، فقم بنقله مؤقتاً إلى غرفة أخرى.