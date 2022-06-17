here رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 فى العراق عبر لينك epedu.gov.iq

تعتبر نتيجة الشهادة الابتدائية في العراق من أهم نتائج المراحل التعليمية وذلك لأنها تحدد مستوى الطلاب في المراحل التعليمية القادمة وتبين نقاط قوة الطالب ونقاط الضعف لديه فيما يتعلق بالدراسة، لذا فإن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق الترم الثاني الدور الأول تشغل فكر الكثير من أولياء الأمور للاطمئنان على نتيجة أبنائهم، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الإستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي بشئ من التفصيل من خلال موقعنا .. تابعونا.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 فى العراق

في هذا العام لافت امتحانات الصف السادس الابتدائي بالمحافظات العراقية المختلفة اهتماما كبير من قبل الإدارات التعليمية بالعراق وذلك من أجل خروج المرحلة الامتحانية علي اكمل وجه بدون مشاكل، وكانت الإدارات التعليمية بالعراق قد وجهت اهتمام كبير بصحة الطلاب وسلامتهم وذلك من خلال فرض مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تهتم بصحة الطالب وسلامته وتعمل على حمايته من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان وزير التعليم العراقي قد أشاد بالدور الكبير والمجهود المبذولة من قبل الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات العراقية حتى تخرج الإمتحانات على شكل جيد، وتم البدء في عمليات تصحيح اجابات الكلاب ومراجعتها عند نهاية الامتحانات أما عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق فيتم الإستعلام عنها من خلال من خلال الموقع الخاص بوزارة التعليم العراقية باستخدام كلا من الاسم والرقم الامتحاني كما يمكن طباعة النتيجة إلكرتونياً بسهولة.

كيفية الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 الدور الأول

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 الترم الثاني للدور الأول إلكترونيا بسهولة من خلال القيام بالخطوات التالية: