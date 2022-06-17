نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الإجراءات اللازمة للاستعلام عن صلاحية بطاقة مدنية بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم إصدار وتحويل البطاقة المدنية الكويتية إلي بطاقة مدنية إلكترونية, أن البطاقة المدنية الكويتية هي احدي البطاقات المدنية الهامة التي لابد أن تتواجد مع كل الأشخاص داخل دولة الكويت, وتم توفير بطاقة مدنية إلكترونية جديدة افضل من البطاقة المدنية القديمة, حيث تحتوي البطاقة المدنية الإلكترونية الجديدة علي شريحة إلكترونية يتم تخزين بها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحاملها, وتم توفير هذه البطاقة المدنية الإلكترونية عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

رسوم إصدار وتجديد البطاقة المدنية الإلكترونية الكويتية

هناك بعض الرسوم التي يتم دفعها لكي يقوم الأشخاص بتحويل البطاقة المدنية التقليدية التي يملكونها إلي بطاقة مدنية إلكترونية جديدة تسهل عليهم أمور كثيرة, وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية هذه الرسوم لتكون كالآتي.

يتم دفع مبلغ خمسة دينارات ليتم تحويل البطاقة المدنية القديمة إلي أخر إلكترونية جديدة.

وإذا رغبت أن تقوم بتجديد البطاقة المدنية التقليدية والتي لا تحتوي علي شريحة يتم دفع مبلغ دينارين.

إذا فقد البطاقة المدنية القديمة فيوم دفع مبلغ عشرون دينار كويتي مقابل استخراج بدل فاقد.

خطوات الاستعلام عن صلاحية بطاقة مدنية بالكويت

يمكن أن تقوم بالاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية الخاصة بك عبر الخدمة الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية الكويتية إلى كل من يحمل البطاقة المدنية الكويتية.

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمعلومات المدنية.

الذهاب والضغط علي خدمات الهيئة العامة للمعلومات.

اختيار خدمة صلاحية البطاقة.

إدخال رقم المسلسل.

الضغط علي أيقونة استعلام.

سيعرض لك الموقع تفاصيل صلاحية البطاقة المدنية.

طريق التواصل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت

يمكن التواصل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت عبر عدد من وسائل التواصل المختلفة والتي تم إتاحتها إلي الأشخاص لكي يحصلون علي كل ما يريدون معرفته من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.