السعودية وماليزيا يبحثان التعاون الثنائى فى المجالات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة فى المجالات الدفاعية، والسبل الكفيلة بتطويره.

حضر الاجتماع عن الجانب السعودى: الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلى، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البيارى، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكرى لوزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبى.

وحضر عن الجانب الماليزى: أمين عام وزارة الدفاع معيذ بن عبدالعزيز، وقائد القوات المسلحة الفريق أول حاج أفندى بن بوانج، ونائبة أمين عام وزارة الدفاع الدكتورة شهرزاد بنت حاج أحمد، ومدير عام استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الفريق أحمد نوريحان بن جلال، والرئيس التنفيذى لمجلس صندوق القوات المسلحة أحمد ناظم بن عبدالرحمن.