أمين عام أوبك يحذر من تداعيات الصراعات الدولية الراهنة

وقال باركيندو فى ندوة نظمتها جامعة دندى ومركز الطاقة والبترول وقانون وسياسة المعادن فى لندن اليوم إن المعايير الجديدة للخطاب العام حول انتقال الطاقة مختصرة فى السؤال: هل أنت مع أو ضد الوقود الأحفورى؟، مشيرا الى ان هذا الانقسام خاطئ و التحديات التى نواجهها هائلة ومعقدة.
وحذر باركيندو من تداعيات الصراعات الدولية الراهنة وتأثيرها على ارتفاع تكاليف الطاقة وتهديد أمن الطاقة، لافتا إلى الحاجة إلى تقليل الانبعاثات فى جميع أنحاء العالم.
وشدد باركيندو أيضًا على أهمية المضى قدمًا فى تنمية الاستثمارات فى قطاع الطاقة والحاجة إلى الوضوح من جانب صانعى السياسات وأصحاب المصلحة فى الصناعة.
يشار إلى أن جامعة دندى البريطانية أعلنت خلال الندوة أيضًا عن إعادة تعيين محمد باركيندو كأستاذ فخرى فى كلية العلوم الاجتماعية حتى مايو 2026.
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