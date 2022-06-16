روسيا : الناتو يستخدم كل الوسائل لمنع موسكو من نجاح عمليتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن حلف شمال الأطلسى (ناتو) سيستخدم كل الوسائل المتاحة له لمنع روسيا من النجاح فى تحقيق أهداف عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.





وقالت ماريا، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم، إن دول حلف الناتو تواصل ضخ الأسلحة الفتاكة أكثر إلى نظام كييف، وخاصة المدفعية الصاروخية، وهو ما سيؤدى إلى زيادة عدد الضحايا. وأضافت أن ظهور مثل هذه الأنظمة فى منطقة النزاع أسفر عن زيادة أبعاد الدمار للبنية التحتية المدنية فى جمهوريتى لوهانسك ودونيتسك، لكن الغرب ليس قلقا بهذا الشأن إذ أن ذلك يعتبر خسائر جانبية بالنسبة له.

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