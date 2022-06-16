أمريكا : الصين وروسيا تنتهكان التزاماتهما كعضوين فى مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم، أن ما تقوم به الصين يظهر أنها تستثمر فى علاقتها مع روسيا، حتى قبل بداية الحرب.

وأكد أن الصين وروسيا تنتهكان التزاماتهما، كعضوين دائمين فى مجلس الأمن الدولى، على حد قوله.