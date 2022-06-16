الان… نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022 من موقع بوابة الازهر الشريف azhar.eg جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني. بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية رسمياً واعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، تساؤلات من جانب أولياء الأمور والطلاب حول كيفية استخراج النتيجة، ليتم استخراج درجات الطلاب في المواد الدراسية الخاصة بهم وخاضواها على مدار الشهر الماضي وسط تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع انتشار كوفيد 19، فمجرد انتهاء عمليات التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب تم الإعلان عن رفعها على موقع الأزهر الشريف ليتم الاستعلام الإلكتروني عنها بدلاً من التوجه إلى المدرسة واستخراجها بالاسم. ومن خلال الفقرات التالية نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني

خلال تصريح رسمي من قبل الأزهر الشريف تم التوضيح من خلاله بأنه سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب خلال مرحلة الشهادة للعام الجاري من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، فقد قام قطاع المعاهد الأزهرية بالمحافظات بتفعيل رابط مباشر من خلال الضغط عليه يتم الوصول إلى موقع الأزهر الرسمي الإلكتروني من خلال القيام بعدد من الخطوات يتم الحصول على درجات الطالب المستعلم عنه بواسطة رقم جلوسه في اللجنة الامتحانية فعلى الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في استخراج النتائج دون الذهاب للمدرسة الانتقال مباشرة من خلال شبكة الإنترنت إلى بوابة الأزهر الشريف، وخلال السطور التالية نوضح الخطوات الواجب اتباعها.

خطوات الحصول على نتيجة الطلاب إلكترونياً

عقب انتهاء لجان التصحيح من رصد وتجميع درجات الطلاب، تم الإعلان الرسمي عن ظهور نتائج الطلاب وأنها أصبحت متاحة الأن ويتم استخراجها من جانب الطلاب أو أولياء الأمور وسوف نوضح لكم الخطوات التي من خلالها يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية: