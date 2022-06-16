نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022 من موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام في المقال التالي
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022 من موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام ننقله الان مع حضراتكم حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على طرح إمكانيات الحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين على شكل نتابعه بكل سهولة بشكل من خلاله لن يحتاج تماماً اي طالب او طالبة على التوجه إلى أي مكتب للاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي سترصد أمام حضراتكم الان طرق الحصول عليها
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2022
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي نتابعها ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حيث يبحث عنه عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى مختلف الأقسام التي جاءت داخل جميع الجامعات العراقية، على ان يصبح امكانية استخراج نتائج القبول الموازي بشكل مبسط وسهل للغاية بعد ان فعلت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية بشكل مؤخر موقعها الرسمي للاجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على شكل الكتروني نرصده ونوافيكم بها الان من خلال الفقرة التالية
طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تعبئة وتدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على خانة عرض النتيجة
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022 من موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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