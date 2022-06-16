رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022 من موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022 من موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام ننقله الان مع حضراتكم حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على طرح إمكانيات الحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين على شكل نتابعه بكل سهولة بشكل من خلاله لن يحتاج تماماً اي طالب او طالبة على التوجه إلى أي مكتب للاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي سترصد أمام حضراتكم الان طرق الحصول عليها

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2022

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي نتابعها ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حيث يبحث عنه عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى مختلف الأقسام التي جاءت داخل جميع الجامعات العراقية، على ان يصبح امكانية استخراج نتائج القبول الموازي بشكل مبسط وسهل للغاية بعد ان فعلت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية بشكل مؤخر موقعها الرسمي للاجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على شكل الكتروني نرصده ونوافيكم بها الان من خلال الفقرة التالية

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تعبئة وتدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة عرض النتيجة

شروط القبول الموازي بالعراق