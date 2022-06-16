نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط خدمة تسجيل الصف الأول الأساسي الأردن 2022 eservices.moe.gov.jo من مواليد 2016 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط خدمة تسجيل الصف الأول الأساسي الأردن 2022 أصبح من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، حيث يرغب الآلاف من أولياء الأمور في الأردن في تسجيل أبنائهم في الصف الأول الأساسي الأردن 2022، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية اليوم عبر موقعها الرسمي على تويتر عن رابط تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي الأردن 2022، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر رابط التسجيل التابع لوزارة التربية والتعليم في الأردن eservices.moe.gov.jo.

تسجيل الصف الأول الابتدائي 2022 الأردن هو أكثر ما يتم البحث عنه الآن من قبل أولياء الأمور في الأردن، فقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد تقديم الصف الأول الأساسي 2022 الأردن، وكذلك الأوراق المطلوبة لتسجيل صف أول 2022، وسوف نتناول معكم بالتفصيل رابط التسجيل وطريقة التقديم وما هو موعد التسجيل عبر هذا المقال ومن خلال رابط ثقفني المتميز.

رابط خدمة تسجيل الصف الأول الأساسي الأردن 2022

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أن وزارة التربية والتعليم الأردنية قد وفرت رابط إلكتروني لتسجيل طلبة الأساسي في الأردن للعام الدراسي 2022\2023، ويتم التسجيل إلكترونياً عبر رابط eservices.moe.gov.jo بالطريقة التالية:-

الدخول على رابط تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية eservices.moe.gov.jo.

الدخول بحساب ولي الأمر الذي تم إنشاؤه سابقاً.

إدخال الرقم الوطني لولي الأمر وكلمة المرور والنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وإذا لم يكن لديك حساب على الموقع قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد” أما إذا نسيت كلمة المرور فقم بالنقر على أيقونة “نسيت كلمة السر”.

النقر على أيقونة “خدمة تسجيل الصف الأول”.

بعد نجاح الدخول قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة للطفل ولولي الأمر.

اختر نوع المدرسة والمديرية ثم اضغط على زر الإدخال.

آخر خطوة تأكد من اسم المدرسة وعنوانها ثم اضغط على حجز.

بعد انتهاء الحجز بنجاح ستظهر أمامك رسالة على هاتف ولي الأمر تفيد بالآتي (تمت عملية الحجز بنجاح طلبك الآن قيد المراجعة – سيتم إعلامك حال تم تغيير حالة الطلب) ثم انقر على موافق.

موعد خدمة تسجيل الصف الأول الأساسي