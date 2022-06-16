لافروف: من الصعب التكهن بمصير الأراضى الأوكرانية التى تسيطر عليها كييف

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الدولى، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس: "إنه ما لم يشن النظام الأوكرانى هجوما شاملا على الروس، ما كان ليحدث شيئا".

وأكد وزير الخارجية الروسى استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع أوكرانيا فى إطار تنفيذ اتفاقيات "مينسك".

وفى السياق ذاته، جدد سيرجى لافروف تأكيده أنه لا رابح فى الحرب النووية، مشددا على ضرورة عدم إطلاق العنان لها أبدا.

وعلى صعيد متصل، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "إنه بوسع واشنطن استخدام "الاتصال التقنى" لإبلاغ موسكو عن المرتزقة الأمريكيين المفترض وقوعهم فى الأسر شرق أوكرانيا".

وأضافت زاخاروفا،فى تصريحات صحفية اليوم، "أن هناك اتصالا تقنيا مع الأمريكيين، وتحدثنا عن ذلك عبر سفارتنا فى واشنطن وسفارتهم فى موسكو".

وتابعت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية:" إذا كانت هناك أى إشارات على أى قضايا، يرجى أن يرسلوا هذه الإشارات عبر سفارتنا لديهم أو سفارتهم فى موسكو".

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية كشفت مؤخرا عن اعتقال جنديين أمريكيين سابقين شاركا فى القتال ضد القوات الروسية فى أوكرانيا خلال معركة شرسة خارج مدينة خاركوف.