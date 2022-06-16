جدة - نرمين السيد - وذكرت المفوضية الأوروبية، فى بيان لها أوردته قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبى يراقب إمدادات الغاز عن كثب ويتواصل مع الدول المتضررة.
ولفتت إلى أن دول الاتحاد الأوروبى استعدت منذ أشهر لاحتمال قطع روسيا لإمدادات الغاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية: قطع الغاز الروسى الأخير لا يشكل خطرا على أمن الإمدادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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