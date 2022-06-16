المفوضية الأوروبية: قطع الغاز الروسى الأخير لا يشكل خطرا على أمن الإمدادات

جدة - نرمين السيد - وذكرت المفوضية الأوروبية، فى بيان لها أوردته قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبى يراقب إمدادات الغاز عن كثب ويتواصل مع الدول المتضررة.

ولفتت إلى أن دول الاتحاد الأوروبى استعدت منذ أشهر لاحتمال قطع روسيا لإمدادات الغاز.