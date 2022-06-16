الاتحاد الإفريقى: نؤيد تعيين رئيس الوزراء الصومالى الجديد لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد اليوم الخميس، مجددا تأييد الاتحاد لرئيس الوزراء الصومالى الجديد حمزة عبدى برى؛ من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى الصومال.





وذكرت مفوضية الاتحاد الإفريقى، فى بيان أصدرته اليوم، أن رئيس المفوضية أعرب عن تهنئته لحمزة برى على تعيينه لشغل منصب رئيس الوزراء الـ 21 لجمهورية الصومال الفيدرالية. وقالت مفوضية الاتحاد إن رئيس المفوضية أكد تأييد الاتحاد الإفريقى التام لرئيس الوزراء الصومالى الجديد فى ظل الحكومة التى يقودها الرئيس حسن شيخ محمود؛ لتلبية الاحتياجات الملحة للصومال وشعبها من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

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