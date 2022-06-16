نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وصول 273 مسافراً من صنعاء إلى الأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 يونيو 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- وصلت مطار الملكة علياء الرحلة التجارية المدنية الثامنة من مطار صنعاء الدولي وعلى متنها 273 راكبا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة اليمنية.

وكان مطار صنعاء قد استقبل في وقت سابق الرحلة التجارية المدنية الثامنة قادمة من مطار الملكة علياء وعلى متنها 279 راكباً.

وتعد هذه الرحلة، الثامنة من أصل 16 رحلة شملتها الهدنة السابقة، ولم ينفذ منها سوى ثمان رحلات إلى الأردن ورحلة واحدة فقط من وإلى القاهرة.