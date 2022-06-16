نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية الملك فهد الامنية ١٤٤٣ رابط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الامنية للجامعيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد الامنية ١٤٤٣ ، ما زلنا نتابع معكم عبر ثقفني المزيد من الأخبار والتفاصيل عن الوظائف في المملكة العربية السعودية حيث نتعرف معكم على تفاصيل إعلان فتح تقديم كلية الملك فهد الامنية للجامعيين 1443 ، فقد أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن بدء فتح القبول والتسجيل لدورة الضباط الجامعيين 52 ، التسجيل في كلية الملك فهد الامنية لحملة البكالوريوس في أكثر من 155 تخصص خريجي العام الدراسي (1441-1442هـ) والعام الدراسي (1442-1443هـ). وذلك وفقاً لشروط وضوابط نتعرف عليها أدناه.

تقديم كلية الملك فهد الامنية ١٤٤٣

ويبدأ التقديم في كلية الملك فهد الامنية 1443 ، يوم السبت الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1443/11/19هـ الموافق 2022/06/18م وينتهي التقديم يوم الخميس الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1443/11/24هـ الموافق 2022/06/23م. وضمن إعلان فتح تقديم كلية الملك فهد الامنية للجامعيين 1443 ، هناك بعض من الشروط والضوابط والتعليمات التي يجب الاتخاذ بها عند إجراء عملية القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية بدورة الضباط الجامعيين 52 ، والتي يأتي على رأسها: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. ونستكمل معكم باقي الشروط والتعليمات.

شروط تقديم كلية الملك فهد الامنية للجامعيين ١٤٤٣

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن لا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم عن (30) سنة. – أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

– أن يكون حائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. – أن يجتاز الطالب الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية، وأن يؤدي المتقدم الاختبارات التي سيعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم.

– أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية.

– ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنه سيتم فتح القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الامنية 1443 ، وذلك عند القيام بتقديم طلب الالتحاق الأولي عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية السعودية خلال الفترة الزمنية المعلنة.

رابط تقديم كلية الملك فهد الامنية للجامعيين 1443

من خلال الدخول عبر رابط بوابة التوظيف بوزارة الداخلية ، يُمكنكم إتمام عملية تقديم كلية الملك فهد الامنية ١٤٤٣ للجامعيين بدورة الضباط 52 ، كما هو معلن وموضح الموعد المقرر لبدء استقبال طلبات التسجيل، وسنتابع معكم المزيد فيما يخص هذا الشأن حيث سيتم الإعلان عن نتائج القبول وأسماء المقبولين في كلية الملك فهد الامنية 1443.

كما أنه ومن خلال الدخول عبر الرابط المرفق بعاليه يُمكنكم الإطلاع على التخصصات المطلوبة ضمن إعلان فتح القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الامنية لحملة البكالوريوس للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين رقم 52 ، والمزيد من التفاصيل الأخرى عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية التقديم في كلية الملك فهد الامنية للجامعيين 1443 حملة البكالوريوس.