رابط مباشر|| الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني pdf  موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 حيث تشهد عمليات البحث في هذا التوقيت اهتمام كبير للتعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام الدراسي 2022، وذلك بعدما انتهى الطلاب من تسجيل رغبات القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة بجميع المحافظات بكافة التخصصات المعلنة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الموعد الرسمي لإعلان نتائج الطلاب وإعلان وزارة التعليم والبحث العلمي في العراق، حيث كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت من قبل شروط القبول الموازي هذا العام، وسوف نسلط الضوء من خلال هذا المقال للتعرف على رابط مباشر لاستخراج نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني.

نتائج القبول الموازي 2022

وقد أعلنت مصادر مسؤولة وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة، أنه قد تم الانتهاء رسميا من رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية بكافة التخصصات المختلفة، والتي تجعل من المؤكد أن يتم الإعلان عن نتائج القبول للطلاب في القريب العاجل في جميع المحافظات بشكل عام، وقد أكدت على أن نتائج الطلاب سوف يتم الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم مسبقا عن تفاصيل المعدلات الخاصة بالقبول الموازي والتي جاءت تختلف هذا العام عن العام الذي يسبقه، وذلك بناء الى مجموعة من الضوابط والشروط التي تعلنها الوزارة لقبول الطلاب في المطار الموازي.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة لكي يتم استخراج النتيجة الخاصة بالطلاب للقبول الموازي إلكترونيا بسهولة، حيث يتم استخراج الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.