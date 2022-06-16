تنسيق التمريض العسكري 2022/2023 لطلاب الشهادة الاعدادية والاوراق والشروط المطلوبة لجميع المدارس التمريض نستعرضها ونقلها مع حضراتكم الان حيث تعتبر تنسيق التمريض واحدة من المراحل التي شهدت بالاونة الاخيرة اهتماماً كبيراً من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور كون يعد تنسيق القبول داخل الثانوية التمريض إحدى البدائل المتميزة عن تنسيق الثانوية العامة كون تعد مدارس التمريض واحدة من المدارس القادرة على تخريج جيل قادر على التعيين فى إحدى أهم المستشفيات الموجودة فى الدولة، لذا ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نتابع الان كافة المتعلقات المتعلقة بتنسيق التمريض العسكري

تنسيق التمريض العسكري 2022/2023

تنسيق التمريض العسكري 2022 نتابعه و نستعرضه مع حضراتكم الان حيث قد شهدت عمليات بحث جوجل تزايداً كبيراً بحث عن تنسيق القبول داخل المدارس التمريض حيث يختلف نظام التعليم الثانوي التمريضي عن التعليم الثانوي العام أو باقي الدبلومات الفنية، حيث تتطلب للالتحاق داخل مدارس التمريض العسكري مجموعة من الضوابط والشروط كون يعد نظام تابع للجيش المصري يخضع لشروط خاصة، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى عمليات بحث جوجل بحثاً عن مجريات وتفاصيل الالتحاق الى مدارس التمريض العسكري خاصة بعد الانتهاء من عمليات اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني على مستوى كل المحافظات المصرية، عليه نستعرض ونتابع من خلال الفقرة الضوابط والشروط المطلوبة تنسيق التمريض العسكري

شروط القبول فى مدارس التمريض العسكري

ننقل ونوافيكم الان شروط وضوابط القبول داخل مدارس التمريض العسكري التي تم تحديدها بشكل مؤخر والتي جاءت على النحو التالي:-

ان لا يقل مجموع الطالب المتقدم على ثانوية التمريض عن المجموع الحد الأدنى الخاص بثانوية التمريض

ان يكون الطالب المتقدم على تنسيق التمريض حاصل على الجنسية المصرية

ان يتجاوز عمر الطالب المتقدم على تنسيق التمريض العسكري 15

ان يتمتع الطالب المتقدم على تنسيق التمريض العسكري بحسن السير والسلوك

ان لا يسبق ان يكون قد صدر فى حق الطالب حكم قضائي أو جنائي

عدم زواج البناء فى فترة الدراسة

مع العلم على ان نتائج التعليم الاساسي معلنة حالياً فى كافة المحافظات المصرية وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم