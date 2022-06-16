epedu.gov.iq استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لكل المحافظات العراقية

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لكل المحافظات نتابعها الان مع حضراتكم تزامتاً مع اعلان وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية رسمياً الكشف عن تلك النتائج وطرحها للاستعلام عنها أون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الانتهاء من أعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 يبحث عنها عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج والتعرف عليها بعدما أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على الكشف عن نتائج القبول الموازي وطرح إمكانية الاستعلام عليها أون لاين وذلك من خلال نشر إمكانية الاستعلام عليها اون لاين على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى معدلات البحث الخاصة بجوجل من اجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل الكتروني ومبسط نتابعه الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن بعد التأكيد على تناسب ضوابط وشروط القبول الموازي مع 22 الف طالب وطالبة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نوضح امامكم الان كيفية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين وذلك من خلال استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لاجل الاستعلام عن تلك النتائج على هيئة ملفات pdf أون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تعبئة وتدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة عرض النتيجة

شروط القبول الموازي بالعراق