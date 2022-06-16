نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حساب المواطن الدفعة 56 لشهر يوليو 2022 في السعودية للمستحقين من الدعم وخطوات تقديم طلب الاعتراض على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن هو أحد المساعدات المادية المقدمة من المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين من الأفراد والأسر صاحبة الدخول المنخفضة والمتوسطة، في السطور المقبلة نستعرض موعد حساب المواطن الدفعة 56 لشهر يوليو 2022 في السعودية وخطوات الاستعلام عن حساب المواطن للتعرف على تفاصيل حالة الاستحقاق من الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن السعودي.

موعد حساب المواطن الدفعة 56

أوضحت صفحة حساب المواطن الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يبدأ استقبال الطلبات الخاصة بالاعتراض على مبالغ الاستحقاق من الدعم للدفعة 55 لشهر يونيو، ليتم التقديم عبر البوابة الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن الرسمي.

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 55 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/eR5oZiNz4p — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 55 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/eR5oZiNz4p — حساب المواطن (@citizenaccount) June 15, 2022

أما عن موعد حساب المواطن الدفعة 56 فيتم إيداع وصرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن 56 لشهر يوليو المقبل وفق الآلية المتبعة لمواعيد صرف برنامج حساب المواطن، والتي تتمثل في كون الدفعة يتم صرفها في يوم 10 من كل شهر ميلادي، مع وضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناءات الصرف بأيام الجمعة والسبت الموافقة لليوم العاشر من الشهر الميلادي لتكون على النحو التالي:

الصرف يكون في يوم الخميس الموافق التاسع من الشهر الميلادي في حالة كان يوم الجمعة هو اليوم المصادف ليوم 10 من الشهر الميلادي.

كما يتم الصرف في يوم الأحد الموافق 11 من الشهر في حالة كان يوم السبت هو اليوم المصادف ليوم 10 من الشهر الميلادي.

ولهذا فإن موعد حساب المواطن الدفعة 56 لشهر يوليو المقبل في يوم 10 من يوليو 2022 الموافق يوم الأحد 11-12-1443 لشهر ذي الحجة.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يتمكن المواطنين بالمملكة العربية السعودية من الاستعلام عن برنامج حساب المواطن برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية: