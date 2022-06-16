الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - أحبط الجيش اللبنانى عملية هجرة غير شرعية لإحدى الدول الأوربية، وذلك أثناء التحضير لها، كما ألقى القبض على 36 شخصا، بينهم عصابة مؤلفة من 6 سوريين تعمل على تهريب الأشخاص.





وأوضح الجيش فى بيان اليوم أن دورية من مديرية المخابرات فى منطقتى الصرفند وصيدا جنوبى العاصمة بيروت ألقت القبض على 34 شخصا من الجنسية السورية (بينهم نساء وأطفال) ولبنانيين، لقيامهم بالتحضيرات اللازمة للهجرة عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية. وأوضح أن التحقيقات الأولية أظهرت أن من بين المتهمين عصابة مؤلفة من 6 سوريين تعمل على تهريب أشخاص الى دول أوروبية بطريقة غير شرعية.

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