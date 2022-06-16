لافروف: لا رابح فى الحرب النووية.. ولا يجب إطلاق العنان لها أبدا

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول رؤية بلاده لمفهوم "ساعة القيامة" وزوال العالم بسبب استخدام السلاح النووى: "لا يمكن أن يكون هناك رابحون فى حرب نووية، لذلك لا ينبغى أبدا إطلاق العنان لها"، مؤكدا أن هذا هو موقف بلاده.

وأضاف الوزير الروسى: "نحن نتمسك بهذا الموقف بقوة".

يُذكر أن "ساعة القيامة"، هى ساعة رمزية تم استحداثها عام 1947 من قبل مجلس إدارة مجلة علماء الذرة التابعة لجامعة شيكاجو، وتنذر هذه الساعة بقرب نهاية العالم بسبب السباق الجارى بين الدول النووية، حيث إن وصول عقارب الساعة إلى وقت منتصف الليل يعنى قيام حرب نووية تفنى البشرية، ويشير عدد الدقائق قبل منتصف الليل إلى احتمال نشوب حرب نووية، أما توقيتها الآن فهو دقيقتان قبل منتصف الليل.