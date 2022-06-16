نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : للتخفيف من ارتفاع المحروقات.. الحكومة تدعم العائلات والطلبة بـ30 مليونا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول، أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ (30) مليون دينار ضمن صندوق لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير بهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر والمطرد بأسعار المحروقات عالمياً.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصندوق (220) ألف أسرة و (74) ألف طالب وطالبة.

وستضاف مبالغ الدعم للمستفيدين شهرياً على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ويشمل القرار كذلك تقديم دعم لحافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة المخصصة للركاب وسيارات السرفيس.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير المالية الدكتور محمد العسعس لعمل المناقلات اللازمة في الموازنة العامة 2022 حسب الأصول لتوفير المبلغ اللازم لهذا الدعم.