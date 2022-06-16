رسميًا| إعلان مواعيد سحب جوائز مسابقة الحلم القادمة 100000$ وكيلو جرام ذهب

أعلنت رسميًا مسابقة الحلم المواعيد الجديدة للسحب على جوائز مسابقة الحلم القادمة المنتظرة، ومنها موعد السحب على جائزتي الـ 100 ألف دولار أمريكي، وعلى كيلو جرام ذهب، مع العلم أن يتم حاليًا استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الأرقام الخاصة بكل دولة، أو من خلال الرقم الدولي الموحد للتواصل من جميع الدول دون استثناء، كما أن مراسم السحب سيتم إعلانها عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي مع الإعلامي مصطفى الأغا في التوقيتات التي نوضحها لكم خلال السطور التالية.

مواعيد سحوبات مسابقة الحلم

في البداية سيتم يتم السحب يوم 23/06/2022 على جائزة بقيمة $80,000 موزعة كالتالي:

المستوى البرونزي 5,000$

المستوى الفضي 10,000$

المستوى الذهبي للحلم 15,000$

المستوى البلاتيني 20,000$

المستوى الماسي 30,000$

كما سيتم أيضًا السحب على جوائز المستويات الأخرى، حسب مواعيد تم تحديدها في يونيو الجاري، فسيتم السحب يوم 30 من الشهر الجاري على السحب الأساسي بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى السحب على جائزة بقيمة كيلو جرام من الذهب تبلغ قيمته 60 ألف دولار أمريكي من بين المشتركين أيضًا المكتملة طلباتهم، وممن أجاب بشكل صحيح على أسئلة المسابقة، وتمكن بالفعل من التسجيل بنجاح في الحلم، ومن ثم تسجيل اسمه في السحب.

السحب الذي يليه

وفور الانتهاء من السحوبات التي تم الكشف عن مواعيدها في السطور السابقة، تم تحديد قيمة الجائزة الجديدة التي سيتم السحب عليها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء شهر يونيو الجاري، حيث سيتم السحب على جائزة أخرى بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، سيتم السحب عليه في تاريخ 11 أغسطس المقبل، أما باقي الجوائز التي سيتم السحب عليها خلال الشهور المقبلة، فلم يتم الكشف عن قيمتها ولا مواعيدها، باستثناء السحب على جائزة الحلم الأكبر بقيمة مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر المقبل نهاية العام الحالي، وبعدها على الفور سيتم الكشف عن تفاصيل المسابقة الجديدة التي ستنطلق في عام 2023 على جوائز أخرى تتخطى قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي.