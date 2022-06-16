الان … ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس جميع المحافظات المصرية برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني برقم الجلوس. تم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، بعد اعتمادها بواسطة المحافظ وبحضور معالي وكيل وزارة التربية والتعليم في كل المحافظات، وصرحت وزارة التربية والتعليم على أن نسبة النجاح عالية وتم اجتياز عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الإختبارات بنجاح وحثهم على الاستعداد الكامل للمرحلة الثانوية بعد الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة بكل محافظة، وللذين لم يجتازوا الامتحانات لهم الحق في دور تاني في المواد التي لم ينجحوا بها، سيتم عرض تفاصيل اكثر من خلال السطور التالية. وكيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني برقم الجلوس

يبحث أولياء الأمور عن كيفية الحصول على نتيجة أبنائهم، في هذه السطور القليلة التالية سنوضح خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022.

اذهب إلى الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم المصرية. قم باختيار الخدمات الإلكترونية. انقر فوق الاستعلام عن نتائج الطلاب. انقر فوق نتيجة الشهادة الإعدادية. يجب كتابة كل بيانات الطالب كاملة وبدقة. التأكد من كتابة الرقم القومي بطريقة صحيحة. اضغط فوق عرض النتيجة. سيتم ظهور نتيجة الطالب بالدرجات والتقديرات.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

قام الأستاذ الدكتور محمد الشريف محافظ الإسكندرية باعتماد نتيجة طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2022 حيث تجاوزت نسبة نجاح الطلاب السبعين في المائة، وقام بتهنئة طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية على نجاحهم في امتحانات الترم الثانى، وقام بحث الطلاب الذين لم يستطيعوا النجاح في الامتحانات على زيادة مجهودهم قليلًا حتى يتمكنوا من التقديم في المرحلة الثانوية.

تم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات ولم تقل نسبة نجاح الطلاب عن الستين في المائة وأوضحت وزارة التربية والتعليم على أن تنسيق الثانوية العامة سيكون خاص بكل محافظة على حسب النسبة المئوية لعدد الطلاب الناجحين بها وعلى هذا سيتم الإفصاح عن التنسيق وتفاصيل التقديم في المرحلة الثانوية. ونهنئ جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي اجتيازهم المرحلة الإعدادية على خير.