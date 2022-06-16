رابط fany.emis.gov.eg للكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول برقم جلوسك صناعة زراعة تجارة من بوابة التعليم الفني

رابط الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول برقم جلوسك صناعة زراعة تجارة من بوابة التعليم الفني نستعرضه ونوافيكم به الآن حيث نتواصل من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على عرض جميع التفاصيل الرائجة حول نتائج الطلاب فى اتمام شهادة التعليم الثانوي الفني على شكل نستعرضه ونتابعه من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز

رابط الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

رابط الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول نستعرضه ونوافيكم به الآن حيث عمليات بحث جوجل تتزايد الى حد كبير للغاية من أجل الوصول الى رابط اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج ومواعيد الكشف عليها، على ان نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اخر التصريحات التي وردت عن الدكتور محمد مجاهد معالي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني حول تفاصيل مواعيد الكشف عن تلك النتائج حيث أكد معاليه على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات جارية على مستوى الجمهورية وأكد معاليه على ان امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج ستكون بشكل وبصورة الكترونية كما هو مخطط عليه فى الاسبوع الاول من شهر يوليو مباشرة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، على ان يؤكد معاليه على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات مستمرة حتى الآن على مستوى الجمهورية بحذر شديد لاعطاء جميع الطلاب حقوقهم على ان يشدد نائب وزير التربية والتعليم على ان فور الانتهاء من تلك العمليات تعتمد رسمياً نتائج الطلاب بنسبة نجاح ستحدد من قبل الوزارة لتفعيل إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج قبل ظهورها فى المدارس

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج اتمام التعليم الفني بشكل وبصورة الكترونية وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفني على شكل خطوات الكترونية جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع بوابة التعليم الفني

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس