رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 ترم ثاني من بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 ترم ثاني. خلال الساعات الماضية تم الإعلان عن اعتماد وكيل مشيخة الأزهر للتعليم الدكتور محمد الضوينى نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية لكافة المحافظات المصرية وقطاع المعاهد الأزهرية، موضحاً في بيان رسمي معدلات النجاح بين الطلبة والطالبات في المرحلتين، كما أكد عن إمكانية الحصول على تلك النتائج بواسطة رقم جلوس الطالب عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للأزهر الشريف، وحول تفاصيل عن الخبر نتابع في السطور التالية. وكيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني.

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 ترم ثاني

بالتزامن مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي العام في المدارس الحكومية والخاصة واللغات في المحافظات المصرية، تم الكشف عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية بعد أن أتمت إجراءات التصحيح من قبل اللجان بشكل كامل وأعلنت أنها تم رفعها بالكامل على موقع الوزارة ليتم استخراجها من جانب الطلاب بواسطة الرقم الخاص بجلوسهم في لجان الامتحانات، كما تم تفعيل رابط إلكتروني مباشر من خلال النقر عليه يتم الانتقال إلى صفحة استخراج النتائج عبر بوابة الأزهر الشريف الالكترونية وبإدخال بيانات الطالب والنقر على عرض النتيجة تظهر درجاته في كافة المواد والتي نستعرضها مع توضيح الدرجة النهائية لكل مادة.

تقييم طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ويبلغ المجموع الكلي للمواد الأساسية لطلاب الشهادة الأزهرية 490 درجة يتم توزيعهم على المواد كما يلي:

مادة أصول الدين الدرجة النهائية 100 درجة.

مادة اللغة العربية الدرجة النهائية 100 درجة.

مادة الرياضيات الدرجة النهائية 60 درجة.

مادة الفقه الدرجة النهائية 50 درجة.

مادة القرآن الكريم الدرجة النهائية 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية الدرجة النهائية 40 درجة.

مادة العلوم الدرجة النهائية 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الدرجة النهائية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية الدرجة النهائية 20 درجة.

وفيما يلي المواد الدراسية الغير مضافة للمجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب

مادة التربية الفنية الدرجة 20 درجة.

مادة كمبيوتر الدرجة النهائية 40 درجة.

مادة المستوى الرفيع الدرجة النهائية 50 درجة.

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