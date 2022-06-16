نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية وتبدأ من 2500 ريال ومن أبرزها تويوتا كرسيدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المواطنين في المملكة في الوقت الحالي يريدون الحصول على سيارات مستعمله ولا بد أن تكون بحالة جيدة ونظرا لضيق الحالة المادية يريد الأسعار لا تزيد عن 2500 ريال سعودي، وهذا بعد الزيادة المرتفعة في الفترة الأخيرة في اسعار السيارات الحديثة والمستعملة، لذلك سوف نوضح لكم خلال المقال مجموعة من أفضل السيارات المستعملة والتي تكون بحالة جيده ومن أبرز هذه السيارات سيارة تويوتا.

تويوتا كرسيدا 1994 للبيع

تعتبر هذه السيارات من أفضل سيارات هذه الفئة حيث أنها تأتي مع ناقل الحركة بحجم حوالي ست اسطوانات، كما أنه يصل عدد الأميال في هذه السيارة إلى حوالي 20,000 كيلو متر وتكون هذه السياره متوفرة في مدينة الرياض، وبالنسبة للالوان فإن اللون الخارجي يكون ابيض وبالنسبه للوقود المستخدم فإن الوقود المستخدم هو البنزين في هذه السيارة ويمكنك استخدام الوسائد الهوائية ومن مميزاتها أيضا أنه يتوفر بها نظام مانع الانغلاق.

شيفروليه ماليبو موديل 2010 مستعملة للبيع

تعتبر هذه السيارة من نفس فئة السيارة السابقة حيث لانها تأتي مع ناقل الحركة حوالي أربعه سلندر، وعدد الأميال بها حوالي 20,000 كيلو متر وتكون متوفرة أيضا في الرياض، والوقود المستخدم هو البنزين واللون الخارجي يكون اللون الفضي، كما انه يتوفر بها فتحة في السقف ويتوفر بها نظام حماية متكامل، وربما تجد بها بعض السيارات التي يصل سعرها إلى 6000 ريال سعودي وذلك على حسب الحالة المستعملة.

كيا اوبيروس 2008 مستعملة للبيع

حيث أنه تعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات التي يقع عليها الاختيار وذلك لأن هذه السيارة تأتي مع ناقل الحركة الاوتوماتيكي، ووصل عدد الاميال بها إلى200000 كم، ويمكن شراء السيارة من مدينة الرياض بكل سهولة، بأسعار تكون حوالي 25000 ريال سعودي.